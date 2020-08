Coronavirus, Emiliano: Isolamento per chi rientra da Grecia, Malta e Spagna

di dab

Roma, 11 ago. (LaPresse) - "Sto per emanare un'ordinanza che dispone, a partire da domani: l'obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni per chi rientra in Puglia nella propria abitazione da Grecia, Malta e Spagna". Lo annuncia via Twitter il governatore della Puglia, Michele Emiliano.

