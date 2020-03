Coronavirus, Eisenberg: Con Conte Italia ha leadership forte per guidare fase

di dab

Roma, 29 mar. (LaPresse) - Italia e Usa, tramite i loro presidenti, Giuseppe Conte e Donald Trump, hanno una stretta relazione sin dall'inizio del mandato. Questo mi ha permesso di osservare insieme, anche tramite le relazioni anche con il Quirinale e Palazzo Chigi. Va reso merito al premier di aver messo la stessa forza dimostrata dal presidente Trump. L'Italia ha una leadership forte per guidare questa fase". Così l'ambasciatore americano in Italia, Lewis Michael Eisenberg, ai microfoni di 'Mezz'ora in più', su Rai3.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata