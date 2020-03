Coronavirus, Dpcm: Sospesi concorsi ma non per personale sanitario

di dab

Roma, 1 mar. (LaPresse) - "Sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020". Lo prevede la bozza di Dpcm per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

