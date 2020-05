Coronavirus, domani incontro tra Conte, Boschi, Rosato e Faraone su fase 2

di dab

Roma, 6 mag. (LaPresse) - A quanto si apprende, è in programma per domani un incontro tra il premier, Giuseppe Conte, e i rappresentanti di Italia viva. Della delegazione faranno parte il coordinatore nazionale, Ettore Rosato, e i capigruppo alla Camera, Maria Elena Boschi, e al Senato, Davide Faraone. Al centro ci sono le misure per la fase 2 dell'emergenza coronavirus.

