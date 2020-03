Coronavirus, domani cabina di regia maggioranza-opposizione con capigruppo

di npf

Roma, 26 mar. (LaPresse) - Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, ha convocato per domani i capigruppo di maggioranza e di opposizione di Camera e Senato per un primo appuntamento della cabina di regia per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

