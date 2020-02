Coronavirus, Di Stefano: I voli per i passeggeri sono e restano chiusi

di dab/scp

Milano, 7 feb. (LaPresse) - L'Italia sta considerando una riapertura dei voli per i cargo "perché è stato dimostrato che il virus non si trasmette con le merci", ma "i voli per i passeggeri sono e restano chiusi". Lo ha detto il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano ad Agorà su Rai3.

