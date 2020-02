Coronavirus, Di Maio: Vicinanza a popolo e governo cinese per sforzo

di lrs

Milano, 15 feb. (LaPresse) - "Vogliamo rinnovare tutta la vicinanza al popolo e al governo cinese per lo sforzo che stanno portando avanti in questo momento". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Pratica di Mare, dopo lo sbarco del volo con a bordo Niccolò, il 17enne di Grado (Gorizia) in arrivo da Wuhan.

