Coronavirus, Di Maio: Ue combatta contro certificati 'virus-free'

di dab

Roma, 16 apr. (LaPresse) - "Per rilanciare il commercio, dobbiamo anche combattere contro le barriere che alcuni hanno introdotto con la scusa della pandemia, come la richiesta di certificazioni sull'assenza Covid-19, in particolare per i prodotti agroalimentari.

Anche altri settori sono soggetti a restrizioni discriminatorie o a misure protezionistiche". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso del suo intervento, dalla Farnesina, al Cae sul commercio.

