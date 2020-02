Coronavirus, Di Maio: Tesoretto da 300 mln per imprese, è primo passo

di lrs

Milano, 15 feb. (LaPresse) - "Non possiamo sottovalutare gli effetti economici" del coronavirus, "abbiamo recuperato un tesoretto da 300 milioni per supportare il mondo imprenditoriale italiano. E' un primo passo". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Pratica di Mare. "Nei prossimi giorni convocheremo una riunione straordinaria alla Farnesina" con i rappresentanti delle imprese italiane "per fare il punto e individuare esigenze e necessità per rispondere al contraccolpo dell'epidemia", ha aggiunto.

