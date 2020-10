Coronavirus, Di Maio: Tagliare quello che non serve, dare segnali fiducia

di lrs

Milano, 25 ott. (LaPresse) - "Non dobbiamo solo ristorare le attività colpite" dalle misure per combattere l'emergenza Covid, "dobbiamo creare un canale di fiducia con i cittadini. Tagliamo gli stipendi dei parlamentari, ai consiglieri regionali dove sono alti, tagliamo tutto quello che non serve e diamo dei segnali di fiducia". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a 'Non è la d'Urso' su Canale 5.

