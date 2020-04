Coronavirus, Di Maio sul Mes: Maggioranza giochi da squadra

di dab

Roma, 15 apr. (LaPresse) - “Abbiamo sempre giocato da squadra, ora ci troviamo in uno dei momenti più delicati della nostra storia, ed è bene che si torni a giocare da squadra”. Così, in una nota, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in merito al dibattito di queste ore sul Mes.

