Coronavirus, Di Maio: Subito 300 milioni per sostenere l'export

di lrs

Milano, 11 feb. (LaPresse) - "È chiaro che le nostre imprese dovranno superare molte difficoltà e vincere sfide in complessi scenari anche alla luce dell'emergenza coronavirus. Per questo, per il 2020 abbiamo messo a disposizione circa 300 milioni che attraverso l'Agenzia Ice potranno andare a finanziarie il sostegno del made in Italy". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Il Sole 24 Ore'. "Le nostre esportazioni di merci e servizi - sottolinea - rappresentano una priorità strategica nella politica economica estera del governo italiano dal momento che costituiscono la componente più dinamica della ricchezza nazionale, il 32% del Pil deriva infatti dall'export".

