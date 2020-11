Coronavirus, Di Maio: Su vaccini no notizie mancato rispetto tempi

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Abbiamo sottoscritto gli accordi internazionali più importanti, sono dei contratti e non abbiamo notizie sul mancato rispetto delle tempistiche per ragioni di sperimentazione". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ai microfoni di 'L'aria di domenica', su La7. "I primi vaccini pronti arriveranno in Italia, sono i grandi progetti di Oxford e Pfizer - aggiunge -. Non era scontato che ci fosse l'Italia".

