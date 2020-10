Coronavirus, Di Maio: Su scuola serve cordinamento Regioni-Governo

di lca

Milano, 31 ott. (LaPresse) - Sulla scuola "ci deve essere un coordinamento tra Regioni e Governo centrale e lo dico non per far polemica, ma serve un minimo di coordinamento". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervistato alla festa de Il Foglio, aggiungendo che "questa generazione credo ne risentirà con carenza di voti o una carenza formativa, la dad non è ora la stessa cosa che la didattica in presenza. Sono sicuro - ha proseguito - che si troverà una sintesi, ma fino ad allora, massima coordinazione. Ne decideremo nelle prossime ore, troveremo una soluzione: troviamo sempre una soluzione in questa maggioranza", ha precisato.

