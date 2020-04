Coronavirus, Di Maio: Spero in dl aprile multe per speculatori mascherine

di dab

Roma, 22 apr. (LaPresse) - "Dobbiamo colpire gli speculatori, quelli che fanno pagare una mascherina 20 euro o una boccetta di gel disinfettante 25 euro. O anche di meno, perché ci sono prezzi di speculazione anche più bassi. So che il ministro Patuanelli ci sta lavorando e speriamo, come governo, di poter inserire nel decreto di aprile una norma che multi pesantemente quelli che speculano su mascherine, gel disinfettante e dispositivi per proteggersi". Lo ha detto a Sky Tg24 il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

