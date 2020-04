Coronavirus, Di Maio sente Kuleba: in arrivo medici da Ucraina

di dab

Roma, 3 apr. (LaPresse) - Arriverà domani in Italia un volo umanitario dall'Ucraina con a bordo 20 medici e paramedici ucraini specializzati in terapia intensiva e rianimazione. Il ministro Luigi Di Maio questo pomeriggio ha sentito telefonicamente il suo omologo ucraino, Dmytro Kuleba, che gli ha confermato che il personale medico – composto da 13 medici e 7 infermieri, dotato dell'idonea attrezzatura –, arriverà domani a Pratica di Mare e andrà ad operare negli ospedali della regione Marche. È quanto si apprende da fonti della Farnesina. Già nei giorni scorsi Di Maio aveva sentito il collega ucraino far arrivare in tempi celeri in Italia aiuti sanitari e questo pomeriggio è arrivato il via libera dall'Ucraina. Kuleba a Di Maio: “Felice di aiutare l'Italia. Forza, siamo con voi”. Inoltre, spiegano ancora le fonti, il ministro ucraino ha raccontato a Di Maio di aver vissuto ad Avellino da bambino, città natale dello stesso Di Maio. Nei prossimi giorni dall'Ucraina partiranno altri voli umanitari che porteranno in Italia una sostanziosa fornitura di disinfettanti.

