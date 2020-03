Coronavirus, Di Maio sente Eisenberg: Grazie ad Usa per aiuti

di dab

Roma, 24 mar. (LaPresse) - A quanto si apprende, c'è stata una telefonata tra il ministro Di Maio e l'ambasciatore Usa Eisenberg. Al centro dei colloqui principalmente l'emergenza Coronavirus, già affrontata nei giorni scorsi in una telefonata tra Di Maio e il segretario di Stato Usa Mike Pompeo. Il capo della diplomazia italiana, rivolgendosi all'ambasciatore americano, ha ringraziato gli Stati Uniti per gli aiuti sanitari inviati all'Italia (in particolare ospedale da campo a Cremona) e, al contempo, ha espresso vicinanza e solidarietà per il momento di difficoltà che stanno vivendo anche gli Usa.

