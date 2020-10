Coronavirus, Di Maio: Se rispettiamo regole, salveremo Natale insieme

di lrs

Milano, 25 ott. (LaPresse) - "Se adesso rispettiamo queste regole, noi riusciremo salvare il Natale e a vivere un Natale, sicuramente non come tutti gli altri, ma almeno insieme". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a 'Non è la d'Urso' su Canale 5.

