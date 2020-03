Coronavirus, Di Maio: Sbloccate 800mila mascherine per l'Italia

di dab

Roma, 18 mar. (LaPresse) - "In queste ore sono state sbloccate anche 800mila mascherine che stanno arrivando in Italia". Lo scrive il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook.

