Coronavirus, Di Maio: "Sarà costituita unità operativa speciale"

"Circa 500 connazionali che non sono a Wuhan hanno chiesto di rientrare dopo il blocco dei voli da e per la Cina. Sarà costituita, sotto il coordinamento dell’Unità di Crisi della Farnesina, con i ministeri della Salute, delle Infrastrutture e con l’Enac, una Unità operativa speciale, che si occuperà degli italiani che vogliono rientrare e dei cinesi che si trovano in Italia che hanno chiesto come fare per ritornare in patria. Si riunirà nei prossimi giorni alla Farnesina". Queste le parole del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, alla Farnesina, al termine della teleconferenza con l'ambasciatore italiano a Pechino, Luigi Ferrari, per aggiornamenti sul Coronavirus.