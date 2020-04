Coronavirus, Di Maio: Salvini? Problema minore, Ue risponda

di dab

Roma, 3 apr. (LaPresse) - "Salvini è veramente il problema minore al momento. Il tema ora non sono le campagne antieuropee - ma le risposte europee. Se le troviamo, chi vuole distruggere l'Europa non avrà alcuna possibilità". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una lunga intervista al Der Spiegel, rispondendo alla domanda se è preoccupato delle campagna anti-europee di Matteo Salvini.

