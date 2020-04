Coronavirus, Di Maio: Risposta Ue sia altezza aspettative popoli europei

di dab

Roma, 16 apr. (LaPresse) - "Non so se serve un'anima politica nel sistema di interventi dell'Europa in questo momento, mi accontenterei di un'anima". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, rispondendo alle domande dei parlamentari, durante l'audizione davanti alle commissioni Esteri riunite di Camera e Senato, sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. La risposta "deve essere all'altezza delle aspettative dei popoli europei - aggiunge -. Come governo, sono sicuro che faremo il possibile per ottenere il meglio per i cittadini italiani".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata