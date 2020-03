Coronavirus, Di Maio: Rimborso 100% aziende non a fiere per blocco voli

di abf/dab

Roma, 3 mar. (LaPresse) - "Le aziende che non hanno potuto partecipare alle fiere per i blocchi dei voli o perché rinviate, la nostra Agrenzia del commercio estero rimborserà loro le spese per il 100% della partecipazione alla fiera". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con i cronisti al termine del tavolo sull'export alla Farnesina, spiegando i dettagli degli interventi per la protezione del made in Italy in questo periodo di incertezza legato all'emergenza per il coronavirus.

