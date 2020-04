Coronavirus, Di Maio: Reperite 50 mln mascherine, contratto da 180 mln

di abf

Roma, 7 apr. (LaPresse) - "Ci siamo attivati anche con rapporti personali per il materiale sanitario: abbiamo reperito in 2 settimane 50 milioni di mascherine e firmato un contratto da 180 milioni". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Porta e Porta. "Io spero che un giorno l'Italia possa arrivare a produrre mascherine e ventilatori per l'autosufficienza", ha aggiunto.

