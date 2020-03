Coronavirus, Di Maio partecipa a G20 commercio: Intervenire con urgenza

di dab

Roma, 30 mar. (LaPresse) - A quanto si apprende, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sta partecipando, in videoconferenza dalla Farnesina, al G20 sul commercio. Durante il suo intervento il ministro Di Maio ha ribadito la necessità di intervenire con la massima urgenza, con una azione globale, in modo da mettere in campo strumenti utili per fronteggiare questa crisi.

