Coronavirus, Di Maio: Ore di riflessione europea, prossimo dpcm più restrittivo

di lca

Milano, 31 ott. (LaPresse) - "Sono ore di riflessione europea. Sto sentendo i miei omologhi europei, è chiaro che rispetto alla curva dei contagi europei, l'Italia non è nella parte alta dei contagi, ma dobbiamo capire se anticipare delle mosse e fare in modo che la curva non peggiori". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio intervistato alla festa de Il Foglio, precisando che "comunque il prossimo dpcm sarà più restrittivo"

