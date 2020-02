Coronavirus, Di Maio: Ora export verso altri mercati, stanziati 300 mln

di abf

Roma, 11 feb. (LaPresse) - "Abbiamo capito che con il coronavirus bisognerà reimpostare il nostro l'export verso i mercati non colpiti dal coronavirus, Mettiamo a disposizione 300 milioni per le imprese per esportare nel mondo". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in diretta su Facebook da Skopje per la conferenza stampa insieme al Ministro degli Affari Esteri della Macedonia, Nikola Dimitrov.

