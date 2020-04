Coronavirus, Di Maio: Non vogliamo che altri paesi paghino i nostri debiti

di scp

Torino, 9 apr. (LaPresse) - "Noi non vogliamo che altri paesi paghino i nostri debiti, l'Italia ha sempre pagato i suoi debiti, vogliamo solo creare le condizioni di mercato per poter spendere il necessario per ripartire". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a 'Uno Mattina' su Rai1 sull'emergenza coronavirus.

