Coronavirus, Di Maio: Non ci sono tetti che tengano

di dab

Roma, 6 mar. (LaPresse) - "Non ci sono tetti che tengano rispetto a un tema come la salute dei cittadini e della possibilità di far continuare a lavorare e crescere le nostre imprese". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, da Zagabria, al termine del Consiglio Affari esteri straordinario.

