Coronavirus, Di Maio: No austerity, sì ad intervento Stato

di abf

Roma, 30 mar. (lapresse) - "Stiamo andando incontro ad un periodo economicamente difficile. Il nostro pensiero va ai malati, ma dobbiamo prepararci ad una situazione non semplice: dalla crisi del 2009 abbiamo imparato che non si combatte una vicenda simile con l'austerity, ma investendo". Così Luigi Di Maio, in diretta Facebook. "Non possiamo fare macelleria sociale, con il Rdc abbiamo aiutato milioni di persone. In un periodo di crisi non si deve precarizzare il lavoro ed allungare l'età pensionabile", ha aggiunto. "Io dico che lo Stato può intervenire direttamente in alcuni ambiti dell'economia", ha concluso Di Maio.

