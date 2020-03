Coronavirus, Di Maio: Nei prossimi giorni dl per famiglie, imprese, partite Iva

di dab

Roma, 10 mar. (LaPresse) - "Nei prossimi faremo un decreto con gli aiuti alle imprese, alle famiglie, alle partite Iva e per quelle persone che hanno difficoltà". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in collegamento con 'La vita in diretta', su Rai1.

