Coronavirus, Di Maio: Momento di difficoltà, ora remare insieme

di dab

Roma, 4 mar. (LaPresse) - "Siamo in un momento di difficoltà per un'emergenza che non si poteva prevedere. Quindi uniamoci, remiamo insieme, tutti, nella stessa direzione". Così su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

