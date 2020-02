Coronavirus, Di Maio: Momento delicato, impatto su commercio mondiale

di abf

Roma, 11 feb. (LaPresse) - "E' un momento delicato. Il coronavirus impatterà sul commercio e sugli scambi mondiali, noi dobbiamo dare il massimo sostegno alle imprese per questo momento di difficoltà". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in diretta su Facebook da Skopje per la conferenza stampa insieme al Ministro degli Affari Esteri della Macedonia, Nikola Dimitrov.

