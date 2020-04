Coronavirus, Di Maio: Mercati sereni se Ue parla con una voce

di dab

Roma, 3 apr. (LaPresse) - “I mercati finanziari vedono un'Europa forte, quando parla con una sola voce”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una lunga intervista al Der Spiegel, aggiungendo che “in questi giorni dobbiamo trovare innanzitutto e velocemente le giuste misure e gli strumenti per il presente”, poi “penseremo al futuro. Dobbiamo fare in modo che gli Stati membri possano spendere quanto necessario per aiutare i propri popoli”.

