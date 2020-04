Coronavirus, Di Maio: Lavoriamo per uscire il prima possibile da crisi

di abf

Roma, 2 apr. (LaPresse) - "Vi voglio dire che come governo stiamo lavorando per uscire il prima possibile da questa crisi. Ovviamente non dobbiamo abbassare la guardia fino a quando non sarà la comunità scientifica a dirci che possiamo alleggerire le misure messe in campo". Così su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Nel frattempo ognuno deve dare il suo contributo, piccolo o grande che sia. Per questo vi chiedo di rimanere a casa per non vanificare gli sforzi fatti fino adesso. Vi assicuro che presto riusciremo a ripartire. Coraggio!", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata