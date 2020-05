Coronavirus, Di Maio: Lavoriamo a misura per sostenere spese ripartenza pmi

di dab

Roma, 19 mag. (LaPresse) - "Questo è un periodo senza precedenti, con una crisi sanitaria e una economica. In questi giorni tanti esercizi commerciali hanno riaperto anche spendendo soldi per rispettare le nuove regole: lavoreremo senz'altro a una misura che possa riconoscergli le spese affrontate per la ripartenza e cercheremo di stargli vicino il più possibile, perché c'è n nuovo modo da affrontare". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista andata in onda su canali Mediaset (Tg4, Studio Aperto, Tgcom).

