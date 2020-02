Coronavirus, Di Maio: Italiani su nave? Valutiamo ogni possibilità

di lrs

Milano, 15 feb. (LaPresse) - "Nessuno degli italiani, circa 35", a bordo della Diamond Princess, in quarantena in Giappone, "mostra sintomi o fa sospettare che ci possa essere un sintomo legato al coronavirus. Valuteremo tutte le possibilità e le azioni per proteggere i nostri connazionali. Come abbiamo fatto negli ultimi giorni con l'Unità di crisi della Farnesina, saremo in contatto con loro". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in conferenza stampa a Pratica di Mare.

