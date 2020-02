Coronavirus, Di Maio: Italiani su nave rimpatriati subito

di lcl/mad

Milano, 17 feb. (LaPresse) - "Stiamo lavorando affinché il boeing dell'aeronautica militare vada a prendere subito in Giappone" i cittadini italiani sulla nave Diamond Princess e "li riporti in Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a margine del Consiglio degli Affari esteri a Bruxelles. "Ci stiamo adoperando in queste ore per riportarli il prima possibile in Italia, non c'è più tempo da perdere", ha sottolineato Di Maio.

