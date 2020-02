Coronavirus, Di Maio: Italia trasparente, essere uniti e compatti

di dab

Roma, 26 feb. (LaPresse) - "L'Italia è un paese trasparente, affidabile e sta lavorando intensamente. Bisogna essere uniti e compatti". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Domani alle 10.30 sarò insieme al ministro Roberto Speranza, che ringrazio per il lavoro che sta svolgendo, e al direttore dello Spallanzani Giuseppe Ippolito, in prima linea da settimane con la sua equipe, alla sede della Stampa estera - aggiunge -. Insieme spiegheremo a quotidiani e tv di tutto il mondo qual è la reale situazione in Italia, viste le continue informazioni imprecise che negli ultimi giorni sono state diffuse e che rischiano di danneggiare i nostri Comuni, le nostre aziende e i nostri piccoli e medi imprenditori, che rappresentano l'orgoglio del Paese".

