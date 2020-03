Coronavirus, Di Maio: Italia non intende aspettare, voglia di reagire

di dab

Roma, 30 mar. (LaPresse) - "Sono due le emergenze in corso: una sanitaria e una economica, strettamente collegate tra di loro. Capite bene che non possiamo e non dobbiamo rimanere fermi ad aspettare gli eventi. Lavoratori, imprese, Made in Italy, export, commercio estero. Va preservato tutto. Vanno tutelati tutti. Questo pomeriggio ho partecipato al G20 sul commercio, in videoconferenza, e ho ribadito ai ministri degli altri Paesi esteri che l'Italia non intende aspettare, bensì ha voglia di reagire". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

