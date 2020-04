Coronavirus, Di Maio: Italia fondamentale per futuro di ogni Stato Ue

di dab

Roma, 7 apr. (LaPresse) - "Le principali aziende automobilistiche della Germania hanno fatto un appello al governo tedesco dicendo chiaramente che senza la componentistica delle fabbriche italiane per loro sarà quasi impossibile produrre auto tedesche. Questo è solo uno di tantissimi esempi che dimostrano come il nostro Paese sia fondamentale per il futuro dell'Europa e di ogni Stato membro". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

