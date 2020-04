Coronavirus, Di Maio: Italia a testa alta ai tavoli europei

di dab

Roma, 17 apr. (LaPresse) - “Io sono d'accordo con i vescovi europei quando dicono che è ultima chance in Europa, ma il punto sono i fondi. Abbiamo bisogno di almeno 1000-1500 miliardi in Europa. La politica deve essere unita sui tavoli europei, questa è la patita della vita non per l'Italia ma per l'Europa. E l'Italia, quando fa l'Italia, ai tavoli europei ci va a testa alta”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una intervista a Tv2000.“L'Italia – ha aggiunto - non vuole farsi pagare i debiti da qualcun altro. Il recovery found serve a creare le condizioni per spendere i soldi che ci servono in favore di famiglie, imprese e lavoratori”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata