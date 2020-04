Coronavirus, Di Maio: In Ue trattativa difficile

di mad

Milano, 6 apr. (LaPresse) - In Europa questa è "la trattativa più difficile che abbiamo affrontato fino adesso. Questa crisi sembra essere molto peggiore di quella del 2008-2009. È una crisi senza precedenti, e va affrontata con strumenti senza precedenti". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in collegamento con Agorà su Rai3, rispondendo a una domanda della conduttrice, Serena Bortone, in merito all'Eurogruppo di domani.

