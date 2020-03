Coronavirus, Di Maio: In tutto il mondo esiste il 'modello Italia'

di dab

Roma, 17 mar. (LaPresse) - "Come governo e ministero degli Esteri siamo impegnati, notte e giorno, per gestire questa crisi. È ormai assodato che in tutto il mondo esiste un modello Italia nella gestione della crisi del coronavirus". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Un modello Italia che viene citato da capi di Stato, da presidenti della Repubblica come Macron", aggiunge.

