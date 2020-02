Coronavirus, Di Maio: In nessun Paese diatriba per far scarpe a governo

di dab

Roma, 29 feb. (LaPresse) - "In nessun Paese al mondo, in questo momento di difficoltà sulla crisi del coronavirus, che è anche una crisi economica, qualcuno si sogna di aprire una diatriba politica per fare le scarpe al governo". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista rilasciata a 'Fanpage'. "Vediamo di non guadagnarci questo primato, perché non lo meritiamo come Italia, pensiamo a lavorare per la salute dei nostri concittadini e pensiamo a lavorare per aiutare le aziende", aggiunge.

