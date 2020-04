Coronavirus, Di Maio: In Fase 2 nessun 'libera tutti'

di egr

Roma, 17 apr. (LaPresse) - "Con una task force di esperti lavoreremo a delle riaperture. Ma per tornare alla normalità serve il vaccino. Nella fase 2 non ci sarà un 'libera tutti', ma cercheremo di rimettere in moto quella parte del Paese che può rimettersi in moto, ma la priorità è la salute dei cittadini". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un'intervista a France24.

