Coronavirus, Di Maio: Grazie Albania, 30 medici e infermieri in Lombardia

di dab

Roma, 28 mar. (LaPresse) - "Atterrato un aereo con a bordo un team di medici e infermieri che supporteranno il nostro personale medico". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sulla cui pagina è in corso una diretta video. "Grazie, grazie a tutti davvero", ha detto ai medici portando la mano al cuore. "Sono 30 tra medici e infermieri che andranno in Lombardia, il fronte più caldo dell'emergenza - prosegue -. Voglio ringraziare il primo ministro Edi Rama, il governo e il popolo albanese per la grande solidarietà che ci stanno dimostrando. E grazie al ministro degli Esteri dell'Albania".

