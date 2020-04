Coronavirus, Di Maio: Gettare popolazione nel caos non è patriottismo

di dab

Roma, 1 apr. (LaPresse) - "Accetto e mi confronto con le critiche, ci mancherebbe. Sono il sale della democrazia. Accetto meno, però, il tentativo di dipingere i fatti diversi da quelli che sono, per diffondere la falsa idea che il governo stia decidendo, ora, di destinare risorse ad altri Paesi, in un gioco a somma zero che sacrificherebbe gli interessi dei nostri concittadini. Non mi sembra in questo un atteggiamento costruttivo. Non mi sembra ciò di cui abbiamo bisogno nel bel mezzo di un'emergenza nazionale. Non è patriottico gettare nel caos il proprio popolo con informazioni false e già rettificate". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante il question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione di Fratelli d'Italia 'sui rilevanti aiuti economici erogati a Paesi esteri nel contesto dell'emergenza Covid-19'. "Quella che l'interrogante vorrebbe raffigurare come una decisione estemporanea e paradossale è in realtà un processo avviato tre anni fa. Si tratta dell'erogazione di un credito, dunque né di un regalo né di un dono, come qualcuno ha cercato di far credere ai cittadini, alla Tunisia. Faccio presente che l'erogazione in questione fa riferimento ad un Memorandum d'intesa bilaterale siglato nel 2017", replica il responsabile della Farnesina. Che prosegue: "La delibera del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo risale al 2018 e il programma è diretto soprattutto alle Piccole e Medie Imprese, le stesse che intrattengono - vorrei ricordarlo - legami intensi con le aziende italiane: in Tunisia ne abbiamo 800, molte delle quali italo-tunisine, e quindi gioveranno di questo programma". (Segue)

