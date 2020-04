Coronavirus, Di Maio: Fallimento non è opzione, Ue cerchi riscatto

di dab

Roma, 20 apr. (LaPresse) - “L'Italia punta al miglior accordo possibile” in Europa, “non bisogna nemmeno pensare a un possibile fallimento”, perché “senza l'Italia l'Ue non ce la può fare. Ora l'Europa ha una grande opportunità”, quella di “segnare il proprio riscatto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervistato in diretta da Al Jazeera.

