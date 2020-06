Coronavirus, Di Maio: Domani riaprono frontiere, turisti sostengono economia

di mad

Milano, 14 giu. (LaPresse) - "Ci siamo. Domani sarà il D-day, la giornata della riapertura europea. Nelle ultime due settimane siamo stati molto impegnati sul fronte dei flussi turistici. C'erano Stati esteri che inizialmente avevano chiuso all'Italia e agli italiani, ma il nostro Paese è sempre stato trasparente, abbiamo mostrato i dati epidemiologici, ci siamo impegnati e alla fine hanno cambiato idea. Con il dialogo, il lavoro costante e l'umiltà si ottengono sempre i risultati. Per la prossima settimana stiamo già pianificando altre missioni, in Svizzera e in Turchia. C'è tanto lavoro da fare e non possiamo perdere tempo". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che aggiunge: "Sbloccare i flussi turistici significa far arrivare turisti stranieri in Italia e dare un ulteriore supporto alla nostra economia, ai nostri artigiani e alle nostre famiglie durante la stagione estiva. Ci sono imprenditori, albergatori, ristoratori, negozianti che hanno fatto sacrifici per riaprire le proprie attività e il governo deve fare il massimo per mettere queste persone nelle condizioni di poter lavorare.

Ringrazio il ministro Franceschini, in queste settimane abbiamo lavorato in perfetta sinergia. Lo spirito di squadra è sempre un fattore determinante. Andiamo avanti, pensiamo a come ricostruire l'Italia. Di sicuro non ci fermiamo davanti a nessun ostacolo".

